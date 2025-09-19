Ευλογιά αιγοπροβάτων: Έκτακτα μέτρα από την κυβέρνηση - Στη Λάρισα 153 κτηνίατροι, απολυμάνσεις σε όλη τη Θεσσαλία

Στη Λάρισα μεταβαίνουν συνολικά 153 κτηνίατροι και στελέχη κτηνιατρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπως ανακοινώθηκε κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Σε αυτήν συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών αρχών και της ΕΛ.ΑΣ.

Από τους 153 ειδικούς, 81 είναι κτηνίατροι και 72 επιστημονικά στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί σε καίρια σημεία της Θεσσαλίας, έναντι των πέντε που λειτουργούσαν έως σήμερα.

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση με πάνω από 150 επιστήμονες, σε συνδυασμό με τους νέους απολυμαντικούς σταθμούς και τη συνδρομή της Αστυνομίας στους ελέγχους, θα συμβάλει αποφασιστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης. «Είμαστε εδώ για να θωρακίσουμε την αιγοπροβατοτροφία και να διασφαλίσουμε την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης έκανε λόγο για συλλογική προσπάθεια με στόχο τον άμεσο περιορισμό της νόσου: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών».

«Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας», πρόσθεσε.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης ανέδειξε και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κουρέτας, τονίζοντας: «Είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί, από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δέκα επτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών» .

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλα τα έκτακτα μέτρα που απαιτούνται στις πληγείσες περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό, οι 153 κτηνίατροι και τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευόμενων οργανισμών θα υποστηρίξουν άμεσα τις τοπικές ΔΑΟΚ σε ελέγχους, επιτήρηση ζωικού κεφαλαίου και εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επίσκεψη σε απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι.