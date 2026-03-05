ΔΙΕΘΝΗ

Europol: Υψηλή η απειλή τρομοκρατίας στην ΕΕ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία

Φωτ: OSeveno / Wikimedia
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας την απειλή της τρομοκρατίας, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και του βίαιου εξτρεμισμού και των κυβερνοεπιθέσεων, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol σε δηλώσεις της στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο εκπρόσωπος της Europol, Γιαν Οπ Γκεν Όορτ, δήλωσε ότι αναμένεται αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων εναντίον ευρωπαϊκών υποδομών, καθώς και περισσότερες περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης. Όπως σημείωσε, οι δράστες χρησιμοποιούν ολοένα πιο εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εκμεταλλεύονται τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο γύρω από τη σύγκρουση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ομάδες που συνδέονται με το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της ΕΕ. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε οργανώσεις που συνδέονται με τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης», το δίκτυο σιιτικών πολιτοφυλακών με αντι-αμερικανικό και αντι-ισραηλινό προσανατολισμό σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη.

Τέτοιες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Europol, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, εκστρατείες εκφοβισμού, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και κυβερνοέγκλημα.

«Το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού στο έδαφος της ΕΕ θεωρείται υψηλό», δήλωσε ο Όορτ στο EFE.

Όπως ανέφερε, ο κίνδυνος μπορεί να ενισχυθεί και από μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες που δρουν αυτόνομα.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η ταχεία διάδοση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης βραχυπρόθεσμα, τόσο σε κοινότητες της διασποράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε άλλα άτομα.

Με πληροφορίες από Reuters

