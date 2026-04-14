Εξάρχεια: Δύο οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι - Στο χειρουργείο ο υπάλληλος περιπτέρου

Χειρουργήθηκε ο υπάλληλος περιπτέρου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στα Εξάρχεια.

Η αιματηρή απόπειρα ληστείας σημειώθηκε τη Δευτέρα, σε περίπτερο που βρίσκεται στη Νεάπολη Εξαρχείων και ειδικότερα, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν τελικά δύο δράστες, για την επίθεση με μαχαίρι στον 50χρονο.

Επίθεση με μαχαίρι στα Εξάρχεια: Πώς συνέβη

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, τα δύο άτομα άρχισαν να αφαιρούν πράγματα από το περίπτερο μέχρι να γίνουν αντιληπτοί από τον υπάλληλο, ο οποίος προσπάθησε να τους σταματήσει. Τότε, οι δράστες ρώτησαν τον υπάλληλο πόσα χρήματα είχε το ταμείο, με τον 50χρονο να απαντά ότι δεν είχε χρήματα μαζί του. Μέσα στα επόμενα λεπτά, ο ένας εκ των δραστών μαχαίρωσε τον υπάλληλο στο πόδι με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το θύμα της επίθεσης στα Εξάρχεια μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.



