Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Η έκκληση του γιου της Ελευθερίας που αγνοείται - Το σενάριο που εξετάζουν

Για τρίτο 24ωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο Κρήτης.

Η 43χρονη εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή, 19 Απριλίου. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας που «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τις περιοχές από τις οποίες εκτιμάται ότι πέρασε η 43 χρονη, η οποία έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές Ηρακλείου και δεν επέστρεψε ποτέ.

Στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, συμμετέχει επιπλέον μια ομάδα ΕΜΟΔΕ και ένας σκύλος της Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, να συνδέεται ο θάνατος 40χρονου που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε χθες το απόγευμα και εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή, κοντά στο χωριό Προφήτης Ηλίας.

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: Το χρονικό

Η 43χρονη Ελευθερία είναι μητέρα τριών παιδιών.

Όπως ανέφερε ο γιος της 43χρονης, η μητέρα του έφυγε από το σπίτι την Κυριακή, γύρω στις 11:00, αφήνοντας ένα σημείωμα που έλεγε ότι θα πήγαινε για μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επέστρεφε σύντομα.

«Είδα ένα σημείωμα που είχε αφήσει η μητέρα μας πάνω στην κουζίνα και έγραφε ότι φεύγει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και ότι δεν θα αργήσει. Όπως έχω γενικά ενημερώσει και τις Αρχές, αυτό το πράγμα το έχει ξανακάνει η μητέρα μου. Να αφήσει ένα σημείωμα το οποίο θα μας ενημερώνει ότι θα φύγει, ότι θα λείπει λίγη ώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάντα είχαμε ενημέρωση στο τηλέφωνο. Τώρα και ως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία».

«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα».

Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός, από τραύμα με καραμπίνα, σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της Ελευθερίας.

Ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, όπου εμφανίστηκε με αμυχές και δήλωσε ότι είχε πέσει με τη μηχανή του.

Εξαφάνιση 43χρονης στην Κρήτη: «Θέλω να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής»

«Είχαν χωρίσει πριν δύο με τρεις μήνες περίπου. Ο χωρισμός τώρα ήταν ένας φυσιολογικός χωρισμός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς. Δεν υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καβγάς έντονος. Στενοχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση».

«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής».

Οι αστυνομικοί διερευνούν το άλλοθι του άνδρα και το ενδεχόμενο να είχαν φύγει μαζί με την Ελευθερία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τρίτη ημέρα με drone και πυροσβεστικές δυνάμεις.