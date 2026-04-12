Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Νεκρός ο 58χρονος χειριστής

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο, καθώς έχασε τη ζωή του ανήμερα της Κυριακή του Πάσχα, ο 58χρονος χειριστής εκσκαφέα που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στη Νέα Δημητριάδα.

Ο 58χρονος νοσηλευόταν από τη Μεγάλη Δευτέρα σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκσκαφέας τον καταπλάκωσε, προκαλώντας του εκτεταμένα τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Συνελήφθη ο εργολάβος

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία φόρτωσης του μηχανήματος σε φορτηγό, όταν φέρεται να υποχώρησε η ράμπα, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να πέσει πάνω στον χειριστή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύτηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση μέχρι σήμερα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο εργολάβος του έργου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στο εργατικό δυστύχημα.

Με πληροφορίες από thenewspaper.gr