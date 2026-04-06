Εργατικό ατύχημα στον Βόλο: Στο νοσοκομείο 58χρονος μετά από ανατροπή εκσκαφέα

Ο εργαζόμενος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Βόλου - Πώς έγινε το εργατικό ατύχημα

Το σημείο του εργατικού ατυχήματος στον Βόλο / taxydromos.gr
Εργατικό ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 58χρονου χειριστή εκσκαφέα, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6/4) στον Βόλο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο χειριστής μηχανήματος έργου (τσάπα) επιχείρησε να ανέβει σε φορτηγό, όταν έσπασε ο πίρος από τη ράμπα με αποτέλεσμα το μηχάνημα να ανατραπεί.

Ο χειριστής του, 58 ετών, χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης διευκρινίζουν πως διασωληνώθηκε.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr, gegonota.news

