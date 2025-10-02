Έπεσαν τα πρώτα χιόνια της σεζόν σε Όλυμπο και Καϊμάκτσαλαν

Σε πλήρη ισχύ είναι η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα, φέρνοντας μαζί της παράλληλα τα πρώτα χιόνια της σεζόν.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα βόρεια ορεινά, όπως ακριβώς είχαν επισημάνει αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες.

Τόσο ο Όλυμπος όσο και το Καϊμάκτσαλαν, τις τελευταίες ώρες έχουν «ντυθεί» στα λευκά, με φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, να αποτυπώνουν το εντυπωσιακό τοπίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του meteoclub, στον Όλυμπο χιόνισε στις κορυφές, σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Η χιονόπτωση ωστόσο ήταν ελαφριά, αλλά στην κορυφή του βουνού υπήρξε χιονόστρωση.