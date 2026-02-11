Επεισόδια στο ΑΠΘ: Νέα ανακοίνωση από το υπ. Παιδείας - «Παραλάβαμε τα στοιχεία που ζητήθηκαν»

Ανακοίνωση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το απόγευμα της Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε πάρτι σε χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μερικές ώρες αργότερα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Το υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει εξηγήσεις από τη διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και κατέληξε σε σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε κουκουλοφόρους και την αστυνομία. Μετά τα επεισόδια εντοπίστηκαν μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, ακόμη και ναρκωτικές ουσίες, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής όσο και εντός του Ιδρύματος.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου. Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του.

Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική. Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας», δηλώνει η Πρυτανεία

Η Πρυτανεία υπογραμμίζει ότι έχει πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών της, τόσο απέναντι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο όσο και -κυρίως- απέναντι στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τονίζοντας τη βούλησή της να συνεχίσει να εργάζεται με γνώμονα την ασφάλεια και τη θεσμική ομαλότητα στα δημόσια πανεπιστήμια.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και δίνουμε από κοινού τη μάχη – η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς – για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου. Η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους». Νωρίτερα ο εισαγγελέας παρενέβη για όσα συνέβησαν και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, αν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα και αν δόθηκε άδεια.

Επίσης, ζητά να διερευνηθεί τι στάση έχει κρατήσει η εταιρεία φύλαξης στο Αριστοτέλειο για αυτή την υπόθεση».

Νωρίτερα, ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, εάν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα κι αν δόθηκε άδεια για αυτό.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Για το τι ακριβώς συνέβη στο ΑΠΘ, η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αναφέρει πως «ομάδες ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εξήλθαν αιφνιδιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από χώρους του Πανεπιστημίου και, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου, εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών, εκτοξεύοντας μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ υπέστησαν ζημιές τρία οχήματα. Για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση των προβλεπόμενων μέσων, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι εισαγγελικές και πανεπιστημιακές αρχές. Συνολικά, 313 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα».