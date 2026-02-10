ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

Σε νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από σχετική ενημέρωση της εταιρείας NUMIL HELLAS A.E..

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων) αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα. Στο πλαίσιο αυτό, η DANONE, μητρική εταιρεία των προϊόντων, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής:

ALMIRON 1 800gr

Παρτίδα: 111467719 – Λήξη: 9/7/2026

Παρτίδα: 111513831 – Λήξη: 12/11/2026

Παρτίδα: 111518974 – Λήξη: 26/11/2026

ALMIRON 2 800gr

Παρτίδα: 111467823 – Λήξη: 13/7/2026

Παρτίδα: 111486159 – Λήξη: 31/8/2026

Παρτίδα: 111491559 – Λήξη: 15/9/2026

Παρτίδα: 111508828 – Λήξη: 29/10/2026

Παρτίδα: 111523462 – Λήξη: 10/12/2026

ALMIRON 2 600gr

Παρτίδα: 101488760 – Λήξη: 16/1/2027

ALMIRON PROFUTURA 1 800gr

Παρτίδα: 111484968 – Λήξη: 10/3/2027

Παρτίδα: 111515234 – Λήξη: 13/5/2027

ALMIRON PROFUTURA 2 800gr

Παρτίδα: 111459796 – Λήξη: 28/12/2026

Παρτίδα: 111507684 – Λήξη: 12/5/2027

Παρτίδα: 111529665 – Λήξη: 11/7/2027

ALMIRON PROFUTURA 2 28,8gr

Παρτίδα: 111501631 – Λήξη: 8/5/2026

Παρτίδα: 111531889 – Λήξη: 3/9/2026

MILURA 1 400gr

Παρτίδα: 101480327 – Λήξη: 20/11/2026

Η απόφαση του ΕΟΦ έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας, επεκτεινόμενη έως και το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή τους.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες, ώστε τα προϊόντα να επιστραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα που συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης