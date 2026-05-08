Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια

Εμπρηστική επίθεση σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, Παρασκευή (8/5), στην Ομόνοια.

Οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον μηχανισμό και τον περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό, τοποθετώντας τον στην πίσω πλευρά του κτιρίου επί της οδού Νέστορος που στεγάζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έκρηξη του μηχανισμού προκλήθηκαν μικρής εκτάσεως υλικές ζημιές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αστυνομία η οποία έχει συλλέξει τα υπολείμματα από τον εμπρηστικό μηχανισμό, για να τα στείλει στα εργαστήρια.