Το ελληνικό νησί που παραμένει ο πιο ισχυρός τουριστικός προορισμός της χώρας

Το ελληνικό νησί που τα τελευταία χρόνια όχι μόνο παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών, αλλά φαίνεται πως καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού, ανέδειξαν τα νέα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Τα στοιχεία για το 2025 αποτυπώνουν τη δυναμική του συγκεκριμένου προορισμού, ο οποίος καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις στις αεροπορικές αφίξεις, την κρουαζιέρα και τις τουριστικές επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για το 2025, η Κρήτη επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως «ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το 2024.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δυναμική της Κρήτης ως βασικού πυλώνα της τουριστικής οικονομίας της χώρας.

14,7% του συνόλου των διεθνών αφίξεων της χώρας σε μόνο ένα αεροδρόμιο

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το αεροδρόμιο του Ηράκλειο συγκεντρώνει το 14,7% του συνόλου των διεθνών αφίξεων της χώρας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά την Αθήνα, ενώ τα Χανιά ενισχύουν σταθερά τη θέση τους με 1,6 εκατομμύρια αφίξεις και θετικό πρόσημο.

Συνολικά, τα δύο βασικά αεροδρόμια της Κρήτης συγκεντρώνουν σημαντικό μερίδιο της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του νησιού στον χάρτη της διεθνούς ζήτησης.

Την ίδια ώρα, η Κρήτη παρουσιάζει ισχυρή δυναμική και στην εγχώρια αγορά, καθώς οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 9,8%, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή ζήτηση και από το ελληνικό κοινό.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ