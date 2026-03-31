Ελεύθεροι οι τρεις εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στο Αγρίνιο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στο επεισόδιο του Σαββάτου με τον τραυματισμό ενός 16χρονου, στο Αγρίνιο.

Αυτοβούλως και με τη συνοδεία του δικηγόρου του παρουσιάστηκε το πρωί ένας 17χρονος, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε συγκαταλεγόταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Η συμπλοκή στο Αγρίνιο

Ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές πως ήταν εκείνος που τραυμάτισε τον 16χρονο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Παρά την ομολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Σύμφωνα με όσα έχει εντοπίσει η αστυνομική έρευνα μέχρι τώρα, πίσω από το βίαιο περιστατικό φέρεται να κρύβονται προσωπικές διαφορές.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε με σουγιά στο πόδι και χρειάστηκε να διακομιστεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ φέρεται να χειρουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του.

