Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Στην έκδοση έκτακτου δελτίου για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα αύριο, προχώρησε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Παρασκευής.

Τις τελευταίες ημέρες, πλήθος μετεωρολόγων έχει προειδοποιήσει για έντονα και ισχυρά καιρικά φαινόμενα τα αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αυτά θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής.

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)» αναφέρεται στο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.