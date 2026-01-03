Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία σήμερα - Σε ποιες περιοχές προβλέπεται να βρέξει

Βελτίωση παρουσιάζει σταδιακά ο καιρός, από σήμερα Σάββατο (3/1), με τα κύρια χαρακτηριστικά του να είναι τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά και τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Την ίδια στιγμή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά (με έμφαση στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά), βόρεια καθώς και σε τμήματα του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -6 έως 14-16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -3 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 1 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νότιοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα δυτικά και βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.