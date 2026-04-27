Ειρήνη Μουρτζούκου: Απολογείται για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024, απολογείται σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατό του.

Η 25χρονη βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά βρέφη, ενώ σε βάρος της έχει ασκηθεί νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κομβική η απολογία για την πορεία της υπόθεσης

Κατά την άφιξή της στο δικαστικό μέγαρο, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν εμπλέκεται στον θάνατο του παιδιού, η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση, απαντώντας μονολεκτικά «Όχι».

Η απολογία της 25χρονης αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως σε μια σειρά από ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες και θανάτους που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται και το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης.