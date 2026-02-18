Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Εξελίξεις στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου από την Αμαλιάδα, που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο τριών παιδιών της, καθώς τής ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε κατηγορηθεί και είχε προφυλακιστεί για τον θάνατο τριών παιδιών στην Αμαλιάδα.

Όπως έκανε γνωστό το Mega, η Εισαγγελία Αμαλιάδας, αξιποιώντας όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε από την προανάκριση και τις εξηγήσεις της Ειρήνης Μουρτζούκου που προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη σ άλλα πρόσωπα, κατέληξε ότι έπρεπε να της ασκήσε και να είναι η μοναδική κατηγορουμένη στον θάνατο του Παναγιώτη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η δικογραφία έχει χρεωθεί -ήδη- σε ανακριτή, ο οποίος αναλαμβάνει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και θα καλέσει, τις επόμενες ημέρες, σε απολογία την κατηγορούμενη.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πότε ενεπλάκη στον θάνατο του Παναγιώτη

Ο Παναγιώτης πρόκειται για βρέφος φίλης της, που έχασε τη ζωή του και η μητέρα του συνδέει με τον θάνατό του την Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη, όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του Mega.

Παρά το ότι έχει συνδεθεί το όνομά της με τον θάνατο του Παναγιώτη, η ίδια επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, αναμένεται να «δείξει» άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται -κατά την ίδια- στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως περίπου στα μέσα του Νοεμβρίου, πληροφορίες της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ανέφεραν, ότι η Εισαγγελική Αρχή θεωρεί πλέον την 25χρονη ως τη μοναδική ύποπτη για τον θάνατό του.

«Έχουμε να μιλήσουμε περίπου μια εβδομάδα. Περιμένει να δει τι γίνεται με τον Παναγιώτη. Τα γυρίζει όλα πίσω μπρος. Τώρα λέει ότι δεν τα έχει σκοτώσει. Δεν βγάζεις άκρη μαζί της. Με παρακαλεί να πάω να την δω αλλά εγώ αλήθεια δεν θέλω. Είναι πολύ δύσκολο, ένα παιδί στο χώμα και ένα παιδί στη φυλακή», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα της, μιλώντας στην εκπομπή.

«Ήταν κάτι που το έλεγε πως ήθελε να πάρει κάποιον μαζί της. Έχει εμμονή με την Πόπη όπως και μαζί μου. Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα και να κάνει διακοπές εκεί μέσα. Σαν να ζει τη ζωούλα της. Αλήθεια αναρωτιόμουν πως γίνεται να γελάει και να κοιμάται, ενώ έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τη ρώτησα. Δεν μπορεί να μου απαντήσει», πρόσθεσε.

Τέλος, σχετικά με τον λόγο που καθυστερεί η έρευνα για τον θάνατο του πέμπτου παιδιού, κατέληξε λέγοντας πως «έχουν ψάξει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Οι άλλοι που πρέπει να κυνηγηθούν είναι οι ιατροδικαστές. Γιατί όλα ξεκίνησαν από τα λάθη τους. Αν είχαν βγάλει σωστές ιατροδικαστικές και είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους δε θα είχαμε φτάσει στο σημείο να κλάψουμε τόσα παιδάκια.

