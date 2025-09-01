Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά: Στον εισαγγελέα 24 από τους 48 συλληφθέντες - Το προφίλ των κατηγορουμένων

Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν σήμερα οι 24 από τους συνολικά 48 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά.

Η διαδικασία της πρώτης κλήσης από τον εισαγγελέα, όπως ήταν αναμενόμενο κράτησε αρκετές ώρες, καθώς η δικογραφία ξεπερνά τις 1.500 σελίδες και σύμφωνα με αυτήν εμπλέκονται στην υπόθεση περισσότερα άτομα από όσα έχουν συλληφθεί ή βρίσκονται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά: Το προφίλ των κατηγορουμένων

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, ενώ οι Αρχές ερευνούν και πιθανές παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, ήδη γνωστά στις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, δύο beach bar και άλλων καταστημάτων στην περιοχή.

Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από τα κατασχεθέντα της επιχείρησης, στα οποία περιλαμβάνονται όπλα –ακόμη και πολεμικά–, χρηματικά ποσά, ναρκωτικά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Επιπλέον σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, η αστυνομία εντόπισε μετρητά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, επιβεβαιώνοντας το εύρος της παράνομης δραστηριότητας. Τα κέρδη της συμμορίας «ξεπλένονταν» με επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, beach bars και άλλες επιχειρήσεις.

Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά: Οι «εγκέφαλοι» και οι μυστικοί αστυνομικοί

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar, καθώς και άλλα καταστήματα, καθώς και ακόμη ένας επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness, όπως αναφέρει το creta24.gr.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα, με θύμα έναν 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο παραπάνω περιστατικό, σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχε γίνει μετά από μια βομβιστική επίθεση σε σπίτι αστυνομικού, οδήγησαν στο «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής, που δρούσαν μυστικά.

Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.



