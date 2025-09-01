Χανιά: Πώς η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση - Οι «κοριοί» και ο ρόλος των ενστόλων

Πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, που ξεκίνησε με αφορμή τη διερεύνηση σοβαρής υπόθεσης με τοποθέτηση βόμβας τον Ιανουάριο του 2024 σε σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, οδήγησε στην εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το creta24, aπό την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι η βόμβα τοποθετήθηκε από άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Έτσι, άρχισαν να παρακολουθούνται ύποπτοι και ξεκίνησε να ξεδιπλώνεται ένα ευρύ δίκτυο εγκληματικών δραστηριοτήτων που εκτείνεται κατά πολύ περισσότερο από την υπόθεση της βόμβας.

Χθες Κυριακή (31/8) πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Ενδεικτικό είναι ότι χρειάστηκαν οκτώ Εισαγγελείς για να εποπτεύσουν τις έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν και πάνοπλοι άντρες των ΕΚΑΜ. Μεταξύ των 48 συλληφθέντων είναι ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Ρέθυμνο και δύο στρατιωτικοί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμπλέκονται στη «διευκόλυνση διακίνησης ναρκωτικών».

Τα όσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις είχε το μενού της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι, αλλά και άτομα με βαρύ ποινικό μητρώο που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Όπως αναφέρει το cretalive βασικά στελέχη της οργάνωσης είχαν εισχωρήσει στον τουρισμό και στην εστίαση, ξέπλεναν χρήμα μέσω νόμιμων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες εκμεταλλεύονταν και εκτάσεις της Εκκλησίας. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι πρόσωπα που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση σχετίζονται με την καταπάτηση και την πώληση 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων σε ξένους επενδυτές, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονους κλυδωνισμούς στους κόλπους της τοπικής Εκκλησίας και είχε γίνει προσφυγή στη Δικαιοσύνη προκειμένου να υπάρξει εισαγγελική έρευνα σε βάθος.

Ως προς τους ένστολους, υποστηρίζεται ότι ο μεν αστυνομικός παρείχε πληροφορίες για ζητήματα που απασχολούσαν τον βασικό εμπλεκόμενο, ενώ ως προς τον ρόλο των στρατιωτικών, φέρονται να έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων, προερχόμενο από τις μονάδες τους.

Πώς στήθηκε η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Η υπόθεση δουλευόταν αρκετό καιρό από τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων και είχαν προηγηθεί αρκετές ειδικές προανακριτικές πράξεις για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ώστε μέσω επισυνδέσεων να τεθούν στο «κάδρο» συγκεκριμένοι ύποπτοι. Η επιχείρηση-μαμούθ με τις 48 συλλήψεις, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, φέρεται να σχετίζεται με διάφορες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι Αρχές τις παρουσίασαν ως μεμονωμένα περιστατικά για να μη προκαλέσουν ζημιά στην κύρια υπόθεση, δεδομένου ότι στόχος και σκοπός ήταν να «ξηλώσουν» την εγκληματική οργάνωση και έπρεπε να έχουν στη διάθεση τους αδιάσειστα στοιχεία. Ακόμα και τώρα και ενώ έχουν ολοκληρωθεί επί της ουσίας οι έρευνες, από μέρους της ΕΛ.ΑΣ τηρείται επισήμως «σιγή ιχθύος» μέχρι να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις και να ξεκαθαριστεί τι αποδίδεται στον κάθε ένα, ποιος ο ρόλος στην οργάνωση, ποιος ο βαθμός εμπλοκής.

Η παρούσα υπόθεση πάντως φέρεται να σχετίζεται με εξαιρετικά σοβαρές υποθέσεις που αναπόφευκτα υποκίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών της Ασφάλειας και έκριναν ότι έπρεπε να ψαχτεί σε βάθος καθώς το υπόβαθρο είναι τεράστιο. Το πρώτο σοβαρό περιστατικό ήταν η πυροδότηση βόμβας έξω από το σπίτι εν ενεργεία αστυνομικού στα Χανιά, τον Ιανουάριο του 2024. Για την υπόθεση αυτή υπήρξαν δύο συλλήψεις, ενώ ακολούθησαν καταδίκες.

Ένα χρόνο μετά, τον Ιανουάριο του 2025, η ΕΛ.ΑΣ βρέθηκε μπροστά σε μία άλλη μεγάλη «έκπληξη»: στην κατοχή 36χρονου που είχε συλληφθεί 24ωρα πριν με όπλα και 1,5 κιλό κοκαϊνη, εντόπισαν αποθήκες με εκρηκτικές ύλες και δύο έτοιμες βόμβες. Από τότε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούσαν ότι υπήρχε διασύνδεση με την υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στον αστυνομικό και έτσι αποφάσισαν να θέσουν τις έρευνες σε άλλη βάση. Αποτέλεσμα αυτής της πολύμηνης έρευνας είναι η επιχείρηση-μαμούθ με τις 48 συλλήψεις. Από τους 48 οι 16 είναι προφυλακισμένοι για άλλες υποθέσεις αλλά και για περιπτώσεις που σχετίζονται με την σχηματισθείσα δικογραφία.

Η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Κυριακής με ανακοίνωσή της ανέφερε: «Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».