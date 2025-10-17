ΕΦΕΤ: Ανάκληση «Σταφιδοκέικ» λόγω υπέρβασης επιτρεπτής ουσίας

Σε ανάκληση προϊόντος «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS» προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τη διαπίστωση ότι περιέχει ουσία σε μη επιτρεπτή συγκέντρωση.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου για τα πρόσθετα τροφίμων και τις αρωματικές ουσίες, προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS» (καθαρό βάρος περίπου 500g, ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/2025), το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Δ. Γούργουλης Μον. Ε.Π.Ε., με έδρα τη Ζαχάρω Ηλείας.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το Α’ Τμήμα της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους και έδειξε ότι το προϊόν περιέχει κουμαρίνη σε επίπεδα άνω του νομοθετικά επιτρεπτού ορίου για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ως εκ τούτου, το προϊόν χαρακτηρίστηκε «μη ασφαλές», με τον ΕΦΕΤ να ζητά την άμεση ανάκληση και απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας από την αγορά.

Οι έλεγχοι για την απόσυρση βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.