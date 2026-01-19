Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Έχω μετανιώσει» - Με σκυμμένο κεφάλι στο δικαστήριο ο 44χρονος δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, έλαβε ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου στο Αγρίνιο.

Κατά την ανάκριση του για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινότητα του Αγρινίου, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε το θύμα από φόβο, καθώς θεώρησε ότι ο 50χρονος τον απειλούσε με καραμπίνα, ενώ στη συνέχεια εξέφρασε μεταμέλεια για την πράξη του.

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν κρίνονται πειστικοί από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ενέδρας. Ειδικότερα, διερευνάται αν ο δράστης περίμενε το θύμα σε συγκεκριμένο σημείο πριν τον πυροβολήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την πράξη του 44χρονου κρύβεται ερωτική αντιζηλία, ενώ υπήρξαν διαπληκτισμοί και απειλές μεταξύ των δύο ανδρών, που κάποτε ήταν φίλοι.

Την ίδια ώρα στο χωριό Μεσάριστα, οι αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις μεταξύ των οικογενειών του δράστη και του θύματος.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Έχω μετανιώσει»

Ο 44χρονος την Κυριακή, λίγο πριν οδηγηθεί στα δικαστήρια του Μεσολογγίου, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους του STAR αν έχει μετανιώσει για όσα έγιναν, με τον ίδιο να απαντά «ναι».

Έπειτα εθεάθη με σκυμμένο κεφάλι και φορώντας χειροπέδες, να περνά την πόρτα του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

«Ο κατηγορούμενος αισθάνεται συγκλονισμένος και σοκαρισμένος από το συμβάν. Υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία στη δικογραφία και άλλα που θα εισφερθούν από τον κατηγορούμενο και την υπεράσπισή του, τα οποία θα δώσουν στην κατηγορία τη σωστή διάσταση» σημείωσε από την πλευρά του, ο δικηγόρος του.