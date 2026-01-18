ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία στο Αγρίνιο: Υπάρχουν φόβοι για βεντέτα - Τι περιγράφουν συντοπίτες των δύο ανδρών

Νέες πληροφορίες για τη σχέση των δύο ανδρών - Τι υποστηρίζει το περιβάλλον του δράστη και του θύματος

The LiFO team
Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία στο Αγρίνιο - Υπάρχει φόβος για βεντέτα / Φωτ.: Eurokinissi
Νέες πληροφορίες για την υπόθεση της δολοφονίας στο Αγρίνιο, ρίχνουν φως σε όσα οδήγησαν τον δράστη να εκτελέσει τον 50χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ρεπορτάζ του Mega, «η πλευρά του δράστη και η πλευρά του θύματος παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι και συνεργάτες. Όπως λέει το περιβάλλον του δράστη, τον τελευταίο χρόνο το θύμα τον απειλούσε, δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του, να πάει στο καφενείο, δεν πήγαινε πουθενά, ήταν κλεισμένος στο σπίτι».

Όσο για την άλλη πλευρά, το θύμα «ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος που δεν προκαλούσε ποτέ και ήταν αυτός που τελικά την πλήρωσε».

Συντοπίτες τους αναφέρουν -κατά τις ίδιες πληροφορίες- ότι ανάμεσα στους δύο άνδρες «υπήρχαν πολλά θερμά επεισόδια και δεν είναι τυχαίο ότι κυκλοφορούσαν με τα αυτοκίνητά τους έχοντας όπλα μαζί τους».

«Υπάρχει φόβος για αντίποινα ακόμη και για βεντέτα. Ήδη υπάρχουν δυνάμεις και στα δύο χωριά που φυλάνε διακριτικά τα σπίτια. Η σύζυγος του θύματος και το παιδί τους έχουν φύγει από το σπίτι», σημειώνει το ίδιο ρεπορτάζ για τη δολοφονία στο Αγρίνιο.

