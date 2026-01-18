Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Εγώ τον σκότωσα» - Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ στα σπίτια των δύο οικογενειών

Μουδιασμένη παρακολουθούν οι κάτοικοι στο Λιθοβούνι Αγρινίου, τις εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 50χρονου προέδρου της κοινότητας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα στο Αγρίνιο, όταν ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας, πυροβόλησε με καραμπίνα τον 50χρονο πρώην φίλο του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για το έγκλημα, οι δυο τους γνωρίζονταν πολλά χρόνια και στο παρελθόν ήταν φίλοι, ωστόσο ανάμεσά τους μπήκαν προσωπικά ζητήματα, καθώς οι Αρχές κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία.

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο 44χρονος παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία λέγοντας «ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», ενώ φέρεται να παρέδωσε και την καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε τον 50χρονο.

Έκτοτε, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της ΟΠΚΕ, έχουν αναπτυχθεί έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, καθώς υπάρχουν φόβοι για τυχόν αντίποινα.

Τέλος, ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, ο 44χρονος δράστης φέρεται να έστησε καρτέρι στο θύμα, το οποίο δέχθηκε σφαίρες για αγριογούρουνα, περισσότερες από μία φορές.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως τους δύο άνδρες χώριζαν προσωπικές διαφορές, παρότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

«Κάποιοι το περίμεναν», αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επικαλούμενο πληροφορίες από συντοπίτες τόσο του θύματος όσο και του δράστη της δολοφονίας στο Αγρίνιο.

Στο ρεπορτάζ, αναφέρεται πως όλα ξεκίνησαν, όταν η σύζυγος του θύματος εγκατέλειψε το σπίτι τους για να ζήσει στην Πάτρα μαζί με το θύτη. Άλλαξε όμως γνώμη και θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τότε ήταν που ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Το πρωί του Σαββάτου, το θύμα έπινε καφέ στο καφενείο του χωριού, μέχρι να περάσει από μπροστά του το αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος πιθανολογείται ότι επέστρεφε από κυνήγι. Εκεί φέρεται -κατά το ίδιο ρεπορτάζ- να λογομάχησαν.

Ο δράστης συνέχισε και το θύμα πήρε το δικό του αυτοκίνητο και τον ακολούθησε. Δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας αλλά από την αυτοψία της αστυνομίας φαίνεται πως ο δράστης σταμάτησε και να πυροβόλησε με την καραμπίνα το αυτοκίνητο του θύματος που τον ακολούθησε, στο παρμπρίζ.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο κατέληξε σε ένα χωράφι και ο δράστης πήγε στην πίσω πλευρά και πυροβόλησε ακόμη δύο φορές με φυσίγγια για αγριογούρουνο.