Δολοφονία στην Κρήτη: Ο 22χρονος δηλώνει συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του

Ο φόβος για ενδεχόμενη βεντέτα κυριαρχεί στην Κίσσαμο Χανίων της Κρήτης, μετά τη δολοφονία του 52χρονου.

Την ώρα που ο 22χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας, βρέθηκε σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθεί για το έγκλημα, οι Αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό για να αποτρέψουν οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ο 22χρονος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου, ενώ σημειώνεται πως είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης.

Ο ίδιος σύμφωνα με τις πληροφορίες, δηλώνει συγκλονισμένος και βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του και ποτέ δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο.

Παράλληλα οι κάτοικοι στο χωριό δε δίνουν περισσότερες πληροφορίες για τη μεταξύ τους κατάσταση, με το σενάριο πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων, ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών, να ενισχύεται.

Το χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Το απόγευμα της Κυριακής (26/10), ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το καθιερωμένο γλέντι στο χωριό Έλος, για τη γιορτή του κάστανου, ο νεαρός πυροβόλησε στο στήθος το 52χρονο θύμα, ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων.

Ο 22χρονος μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Την επομένη όμως, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 22χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.