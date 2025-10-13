Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Θέμα χρόνου οι συλλήψεις - Ήταν συμβόλαιο θανάτου;

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή, όπως επισημαίνει το Mega.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε ο ίδιος, ούτε η μηχανή του γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας».

Φοινικούντα: «Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου»

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε:

«Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε όμως τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».

Ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, είπε πως δεν υπάρχει κάποια νότα αισιοδοξίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης από την Αστυνομία.

«Δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής, πιθανόν να είναι. Εμείς έχουμε πει πως είμαστε διατιθέμενοι να βοηθήσουμε στην έρευνα. Υπήρξε σιγή σφίγγας. Τα δεδομένα είναι ότι είχαμε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, μπορεί και δύο. Αυτή έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου και καταγγέλθηκε στις 10, ένα μήνα πριν. Παρά την καταγγελία, υποτιμήθηκε ο κίνδυνος για την προστασία αυτού του ανθρώπου από τις διωκτικές αρχές. Απ’ ότι γνωρίζω δεν ειδοποιήθηκε καν η εισαγγελική αρχή».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε πως το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για τις δύο επιθέσεις σε βάρος του που έγιναν πριν το καλοκαίρι. Μάλιστα, όπως είπε, για τη μία επίθεση η αστυνομία ενημερώθηκε καθώς το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, είπε πως οι Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τις περιγραφές του ανιψιού του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και άλλων.

«Μας έχει δώσει μία περιγραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κινούνταν με αυτή την περιγραφή γιατί μπορεί να μην ήταν σε θέση να τον περιγράψει. Επίσης, έχουμε και άλλες περιγραφές που μπορεί να είναι ίδιες με του μάρτυρα. Το σημαντικό τώρα είναι να βρούμε τον οδηγό της μηχανής».

«Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενό και από τις δύο διαθήκες. Έχει σημασία πως ο χρόνος της σύνταξης ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης. Έκατσε, την έγραψε και την κατέθεσε απευθείας υπό το κλίμα πανικού. Μπορεί βέβαια ότι η διαθήκη να μην έχει σχέση».