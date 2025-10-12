Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Το λευκό σκούτερ, η πλαστή πινακίδα και τα λάθη του δράστη

Έως τη Δυτική Αττική φαίνεται να φτάνουν τα ίχνη του φερόμενου ως δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας που σημειώθηκε την Κυριακή (5/10).

Υπενθυμίζεται πως τα θύματα είναι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 50χρονος επιστάτης της επιχείρησης.

Η ελληνική αστυνομία έχει εστιάσει την έρευνα στη διαδρομή που ακολούθησε με το λευκό σκούτερ ο φερόμενος ως δράστης.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας του δικύκλου, διαπιστώθηκε πως ήταν πλαστή και ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας δύο πρατηρίων καυσίμων στην Κυπαρισσία και στην Κόρινθο, όπου φέρεται να σταμάτησε ο φερόμενος ως δράστης, είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά του, τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στην Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Και στην επίθεση αυτή, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, όπως και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, ωστόσο ήταν διαφορετική από αυτή στο διπλό φονικό.

Το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο και ο «γρίφος» θα λυθεί με τη σύλληψη του δράστη, κάτι το οποίο οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου.