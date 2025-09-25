ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσκόπηση GPO: Η ΝΔ μπροστά με 12,4 μονάδες - Στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση

Τι σκέφτονται οι πολίτες για το νέο κόμμα Τσίπρα και το σενάριο της πρόωρης κάλπης

Φωτ: Eurokinissi
Σημαντικό προβάδισμα 12,4 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της GPO για το STAR. Η έρευνα, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνει τις τάσεις στο εκλογικό σώμα και δείχνει ανακατατάξεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 24,7%, σημειώνοντας υποχώρηση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3%, ενώ η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 9,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,9% και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία χάνει 4,5 μονάδες και βρίσκεται επίσης στο 7,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 5,2%.

Από τα μικρότερα κόμματα, η Φωνή Λογικής εμφανίζει 2,8%, η Νίκη 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1% και το ΜέΡΑ25 2%. Η Νέα Αριστερά συγκεντρώνει 1,5%, ενώ το 3,9% δηλώνει πρόθεση για «άλλο κόμμα». Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,2%, σχεδόν τέσσερις μονάδες περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 27,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,6%.

Πιο πίσω κατατάσσονται ο Δημήτρης Κουτσούμπας (4,8%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (4,2%). Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,4%), ο Στέφανος Κασσελάκης (1,4%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1%) και ο Δημήτρης Νατσιός (0,8%). Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το 28,7% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας».

Εκλογές και κυβερνητικά σενάρια

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως προς το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες κάλπες: το 51,2% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 46,7% τοποθετείται αρνητικά.

Σε ενδεχόμενο μη αυτοδύναμης κυβέρνησης, το 30,7% θα προτιμούσε μια συνεργασία με κορμό τη ΝΔ και το 29,2% με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Ένα 17,5% θα ήθελε διαφορετικό σχήμα, ενώ το 22,6% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Πιθανό νέο κόμμα Τσίπρα – Τα κυρίαρχα προβλήματα

Περιορισμένη είναι η προοπτική στήριξης σε περίπτωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μόλις το 19,4% δηλώνει ότι θα το ψήφιζε (8,7% «πολύ πιθανό» και 10,7% «αρκετά πιθανό»), ενώ το 79,2% το απορρίπτει ως λίγο ή καθόλου πιθανό.

Ως σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας αναδεικνύεται η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 57,8%. Ακολουθούν η διαφθορά (14,5%), το μεταναστευτικό (6,5%) και τα εθνικά θέματα (6,4%).

Το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημά του δεν επαρκεί για τις βασικές ανάγκες, ενώ δύο στους τρεις (66,8%) πιστεύουν ότι τα φαινόμενα διαφθοράς έχουν αυξηθεί επί κυβερνήσεων ΝΔ.

Τα μέτρα της ΔΕΘ

Αρνητική ήταν και η υποδοχή στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σχεδόν επτά στους δέκα (67,5%) θεωρούν ότι οι φορολογικές ρυθμίσεις δεν θα ενισχύσουν το εισόδημά τους, έναντι 31,1% που εκφράζει θετική άποψη.

