Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 14,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Πώς βλέπουν οι πολίτες τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Αρνητικά αξιολογεί το 49% των πολιτών τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως και το συνολικό έργο της κυβέρνησης, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 71%, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Η ίδια αρνητική αποτίμηση γίνεται και για τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 71% και τις θετικές να είναι στο 25%, με μια επιδείνωση σε σχέση για τους προηγούμενους μήνες.

Παράλληλα, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας, ενώ το 70% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση.

Πρόθεση ψήφου: Προηγείται η Νέα Δημοκρατία

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,8% το ΠΑΣΟΚ 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,9%, το ΚΚΕ 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, 3,2%, το ΜέΡΑ25 και 3,2% η Φωνή ΛογικήςΑναποφάσιστο είναι το 9,9%.

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 28,2%, το ΠΑΣΟΚ 13,6% , η Ελληνική Λύση 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,2%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, 4,2% το ΜέΡΑ25 και η Φωνή Λογικής 4,1%.

Τσίπρας: Ποια η πιθανότητα υποστήριξης ενός νέου κόμματος

Σχετικά με την πιθανότητα υποστήριξης κόμματος του Αλέξη Τσίπρα «πολύ πιθανό» απαντά το 10%, «αρκετά πιθανό» το 11% , «όχι και τόσο απίθανο» το 18% και «απίθανο» το 60%.

Γάζα: Ποιος ευθύνεται για την αιματοχυσία;

Στην ερώτηση για το ποιον θεωρούν κύριο υπεύθυνο για την αιματοχυσία στη Γάζα, το 54% απαντά την κυβέρνηση Νετανιάχου και τη Χαμάς, το 28% μόνο την κυβέρνηση Νετανιάχου και το 13% μόνο τη Χαμάς.