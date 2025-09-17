Νέα δημοσκόπηση: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση δείχνει διαφορά 15 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, διενεργήθηκε μεταξύ 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών.

Μερικές ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, η ΝΔ εμφανίζεται στο 29%, έναντι του 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστό άνω του 10%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

Το απαιτούμενο ποσοστό για είσοδο στη Βουλή φαίνεται να εξασφαλίζουν τόσο το ΜέΡΑ 25, όσο και η Φωνή Λογικής.

Νέα δημοσκόπηση: Πόσοι θα ψήφιζαν το «κόμμα Τσίπρα»

Ερωτηθέντες για το κόμμα που εικάζεται, ότι θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, οι δύο στους 10 θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυσή του. Ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο. Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Νέα δημοσκόπηση: Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Αναφορικά με την αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Νέα δημοσκόπηση: Η παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

Για τις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, σημιεώθηκε αρνητικό πρόσημο για όλους.