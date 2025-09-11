ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα σε Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Facebook Twitter
0

Με την ακρίβεια να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, το 53% των πολιτών δηλώνουν στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.

Στο 30,5% καταγράφεται το ποσοστό της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll ενώ η διαφορά από το ξεκάθαρα δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι στις 16,5 μονάδες.

Συγκεκριμένα στην δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 και στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%, την Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, την Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜΕΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Facebook Twitter
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ, ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Facebook Twitter

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

  • Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο).
  • Το 65,1% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9%, αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο).
  • Το 66,4% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8% αρκετά και 24% λίγο),
  • Το 69,5% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και
  • Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Εκτός από την ακρίβεια, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν την παραίτηση φον ντερ Λάιεν μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ

Διεθνή / Έξι στους δέκα Ευρωπαίους θέλουν την παραίτηση φον ντερ Λάιεν μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ

Η κύρια αιτία δυσαρέσκειας είναι η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-ΗΠΑ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι θα επέβαλε δασμούς 30% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Πολιτική / Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ενέργεια – Στο τραπέζι LNG, διασυνδέσεις (Great Sea Interconnector, GREGY), ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας και ο άξονας Αλεξανδρούπολη–Οδησσός.
LIFO NEWSROOM
Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Πολιτική / Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε την πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς την «χωρίς δυναμική» και ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεργαστεί μαζί του, στην περίπτωση δημιουργίας νέου κόμματος
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Πολιτική / Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απάντησε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία, ελληνοτουρκικά και Παλαιστίνη, ενώ έστειλε μηνύματα για ακρίβεια, στεγαστικό και τη λειτουργία του κράτους
LIFO NEWSROOM
ΔΕΘ: οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Πολιτική / ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Παιδεία, υγεία, ενέργεια και χωροταξία είναι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, οι οποίες ξεπερνούν «τους κυβερνητικούς κύκλους», όπως είπε και απαιτούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
LIFO NEWSROOM
 
 