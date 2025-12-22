Κηφισιά: Άρπαξαν 180.000 ευρώ από υπάλληλο εταιρείας - Δύο συλλήψεις

Ληστεία, που έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου στην Κηφισιά με λεία 180.000 ευρώ, κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικές αρχές προχωρώντας σε δύο συλλήψεις.

Οι δράστες της ληστείας στην Κηφισιά φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, να απείλησαν -με όπλο- υπάλληλο εταιρείας προκειμένου να τού αποσπάσουν το χρηματικό ποσό, με τις ενέργειές του να αποτυπώνονται σε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα.

Η έρευνα που έγινε από την αστυνομία δείχνει πως οι δύο άνδρες ηλικίας 36 και 37 χρόνων γνώριζαν πως το θύμα εκείνη την ημέρα θα μετέφερε τις εισπράξεις τις εταιρείας. Έτσι έβαλαν μπροστά το σχέδιο για την ένοπλη ληστεία και τον προσέγγισαν με τη μηχανή τους σε δρόμο της Κηφισιάς φορώντας κουκούλες και καπέλα.

Ληστεία στην Κηφισιά: Πώς έδρασαν οι δράστες

Ως προς το modus operandi (τρόπο δράσης), οι ληστές απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο της εταιρείας, άρπαξαν την τσάντα που είχε βάλει τα 180.000 ευρώ και του έκλεψαν και δεύτερη τσάντα από το αυτοκίνητό του που είχε έγγραφα και τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή.

Ωστόσο, οι άνδρες έγιναν αντιληπτοί μετά από μία εβδομάδα, αγοράζοντας σε διάστημα ενός μήνα δύο αυτοκίνητα. Οι αστυνομικοί πήραν καταθέσεις και ανέλυσαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, φτάνοντας στα ίχνη τους, ενώ από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως και οι 2 έχουν συλληφθεί 19 φορές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 κλοπές οχημάτων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων.