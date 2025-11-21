Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα, δεν εγκλημάτησα»

Νέες δηλώσεις μετά τη σύλληψή της και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος της, έκανε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα.

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου των Αρχών στην περιοχή της Βουλιαγμένης, αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν η ηθοποιός φέρεται να κινούνταν στην περιοχή με το ΙΧ της, με ταχύτητα παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Οι Αρχές της έκαναν σήμα να σταματήσει και στη συνέχεια, προχώρησαν στη σύλληψή της ηθοποιού ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος της. Αφού οδηγήθηκε χθες το πρωί στο αυτόφωρο, το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο την 2η Δεκεμβρίου.

«Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στις νέες δηλώσεις της.

Επίσης, μιλώντας στην κάμερα του Mega, δήλωσε ότι έχει παράπονα από τους δημοσιογράφους για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα.

«Είμαι αθώα. Τι να πω τώρα άλλο; Πραγματικά είμαι αθώα. Και αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο πράγμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου. Όχι παράνομων αλλά παράτυπων. Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την τροχαία, ούτε από τη δικαστική εξουσία. Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη, ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα… Όλα αυτά δεν ισχύουν. Είμαστε θύματα όμως μιας ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα. Προφανώς και κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν εσκεμμένα» δήλωσε η Δήμητρα Ματσούκα.

Ο Αλέξης Στεφανάκης, δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αφέθηκε ελεύθερη η εντολέας μου, όπως αναμενόταν. Δεν μπορώ να σας πω για την δικογραφία. Δεν την ξέρω ούτε εγώ ο ίδιος καλά, καθότι ήμουν στη Θήβα από χθες το πρωί. Από αυτά, τα οποία η ίδια μου είπε, βλέπουμε ότι ήταν μια συγκυρία τυχαίων συνθηκών, όπου την οδήγησαν σε αυτή τη μορφής σύλληψη. Το επόμενο διάστημα θα μαζέψουμε τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ήδη υπάρχουν, όπως μου δήλωσε η ίδια. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες μέχρι τις 2/12 που έχει οριστεί η επόμενη δικάσιμη, θα έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας για να αποδείξουμε την αθωότητα της.

Θεωρώ ότι είχε μια παράνομη στάθμευση, η οποία έγινε την Κυριακή 16/10. Της αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας, την είχε πληρώσει, πήγαινε για να την πάρει… Πάντα μιλάμε για τη Δήμητρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μιας εξαιρετικής ποιότητας. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι και πάρα πολύ φίλη μου. Θεωρώ ότι όλη αυτή η περιπέτεια, θα τελειώσει τις επόμενες μέρες. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους τους ανθρώπους της Αστυνομίας, οι οποίοι της συμπεριφέρθηκαν με απόλυτη ευγένεια, με απόλυτη καλοσύνη και θεωρώ ότι έκαναν τη δουλειά τους.

Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αφέθηκε ελεύθερη και το ό,τι το σημαντικό είναι να εξετάζουμε πάντα αν έχουμε τροχαίο ατύχημα, αν έχουν χτυπήσει άνθρωποι, αν έχουν γίνει καραμπόλες με αυτοκίνητα. Ευτυχώς σε όλες αυτά, στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν έχουμε τίποτα από όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και δόξα το Θεό, όλα είναι καλά. Έχει όλα τα στοιχεία, κατά τη δήλωσή της σε μένα και τις επόμενες μέρες θα αποδείξουμε και την απόλυτη αθωότητα της. Ακόμα και το όριο του αλκοόλ, πρέπει να σας ομολογήσω, για να μη διαχέεται στη δημοσιότητα, είναι ελάχιστα πάνω από το όριο. Είναι δηλαδή αστεία η ποσότητα. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Μιλάμε για μια υπόθεση όπου δεν υπάρχει σύγκρουση και δεν έχουμε τραυματισμό».

Δήμητρα Ματσούκα: «Από εδώ και πέρα θα παίρνω ταξί»

Επίσης, λίγες ώρες μετά τη δικαστική της περιπέτεια, η κάμερα της εκπομπής Happy Day συνάντησε την Δήμητρα Ματσούκα, η οποία μίλησε πρώτη φορά on camera για τις παραβάσεις και τη σύλληψή της.

«Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για αυτή την ανεπάρκειά μου, όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή, δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι το οποίο, ξέρετε… Θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι, το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει μία βλάβη. Πιστέψτε ότι τώρα αυτό είναι μια συζήτηση, την οποία μπήκα στη διαδικασία να την κάνω μόνο και μόνο για να αποκαταστήσω την αλήθεια και να γνωρίσει και ο κόσμος που με αφορά, δηλαδή οι συνεργάτες μου, οι άνθρωποι που με έχουν εμπιστευτεί σε αυτή την παράσταση, ότι τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη βεβαίως αστοχία, αλλά μέχρι εκεί» εξήγησε.

«Θα γίνει το δικαστήριο στις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορούμε και εμείς να δώσουμε όλα τα ντοκουμέντα. Δηλαδή το ότι εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη της αφαίρεσης των πινακίδων και διάφορα τέλος πάντων άλλα. Πολλοί από μας θα γνωρίσουμε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να τα γνωρίσουμε. Ένα από αυτό είναι το το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος που είναι 50 km και περισσότεροι από μας δεν το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε. Ή ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το αλκοτέστ και αυτό έχει σημασία να το ξέρουμε. Το σπίτι μου εμένα τα τελευταία πολλά χρόνια είναι στο Παγκράτι. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε τις θέσεις για τους κατοίκους που είναι πολύ σωστό. Μακάρι να τις είχαμε σε όλες τις περιοχές» τόνισε επίσης, η Δήμητρα Ματσούκα.

«Εγώ δύο φορές, λοιπόν, δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ ανοιχτό ή διαθέσιμο ή που να μην έχει ουρά και να πρέπει να περιμένω για να φτάσω στο θέατρο και τα λοιπά και το άφησα δύο φορές- όχι σε ράμπα αναπήρων- σε χώρο που απαγορευόταν για αυτό το σωστό λόγο για τον άνθρωπο που είναι κάτοικος της περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες και καλά κάνανε. Πέρασα δύσκολες στιγμές. Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, που ωχριούν στις δύσκολες στιγμές που μπορούν να περνάνε άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και πέρα θα παίρνω ταξί» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

