Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και βροχές σήμερα, Σάββατο

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 15 βαθμούς Κελσίου

Φωτογραφία: Unsplash
Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Σάββατο (20/12).

Στα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις πιο πυκνές από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13, στη Θεσσαλία από 3 έως 14 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 15 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.

Μαρουσάκης: Κατάρρευση του αντικυκλώνα για φέτος - Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Ελλάδα / Μαρουσάκης: Κατάρρευση του αντικυκλώνα για φέτος - Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Από αύριο ξεκινάει η «παρέλαση» διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος - Οδεύουμε με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες προς τα Χριστούγεννα
THE LIFO TEAM

