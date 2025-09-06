ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

ΔΕΘ 2025: Παροχές 1,7 δισ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης – «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη

Η 89η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΔΕΘ 2025: Παροχές 1,7 δισ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης – «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη Facebook Twitter
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
0

Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζεται η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί στις 19:30 την εναρκτήρια ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Η παρουσία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα ανακοινώσει πακέτο παροχών ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που στοχεύει κυρίως στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους ένστολους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χτες στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα συμμετείχε στην παρουσίαση της συνεργασίας της κυβέρνησης με την OpenAI για το πρόγραμμα «AI in Schools». Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης. Την Κυριακή, στις 12:00, θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Το πακέτο μέτρων

Το κόστος των παροχών που θα ανακοινωθούν φτάνει τα 1,7 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

  • Αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια για οικογένειες με 1 έως 3 παιδιά.
  • Νέος γύρος αυξήσεων για ένστολους από το 2026, πέραν του επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας» που ήδη ισχύει.
  • Μειώσεις φόρων για εισοδήματα από ενοίκια και ελάφρυνση της φορολογικής κλίμακας.
  • «Κούρεμα» τεκμηρίων κατά 30% από το 2026 και σταδιακή κατάργησή τους.
  • Βελτιώσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω αλλαγών στο τεκμαρτό σύστημα.

«Φρούριο» η Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αστυνομικό κλοιό. Περίπου 3.000 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται drones και δύο «Αύρες». Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο, με κλειστούς δρόμους από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Με εντολή της αστυνομίας, από τις 15:00 το Σάββατο θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Η 89η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της σε κλίμα αυξημένης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής προσμονής, με το ενδιαφέρον στραμμένο τόσο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού όσο και στις αντιδράσεις που θα προκαλέσουν.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AI in Schools: Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ελλάδα / Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ψηφιακού δασκάλου για μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Πολιτική / Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Σχέδιο 5ετούς «ανάταξης» με νέο Ταμείο Σύγκλισης, εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα και στροφή παραγωγικού μοντέλου - Όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ

Πολιτική / ΔΕΘ: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για μεσαία τάξη, στεγαστικό και φοροελαφρύνσεις

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς και επικεντρώνονται στο εύρος της απήχησης που θα έχουν οι παρεμβάσεις, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια
LIFO NEWSROOM
Ανακοίνωση τριών υπουργείων για Βασιλίσσης Όλγας: «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Πολιτική / «Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» - Παρέμβαση τριών υπουργείων για Βασ. Όλγας

Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και καλούν τον Δήμο Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες»
LIFO NEWSROOM
Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

Πολιτική / Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

Ο βουλευτής της ΝΔ υπέστη ανακοπή σε πολυσύχναστη παραλία της Χαλκιδικής που δεν υπήρχε απινιδωτής ή ναυαγοσώστης - Ο ίδιος ως υφυπουργός είχε συμβάλλει ώστε να τοποθετηθούν περισσότεροι απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες της χώρας
LIFO NEWSROOM
 
 