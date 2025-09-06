ΔΕΘ 2025: Παροχές 1,7 δισ. ευρώ ανακοινώνει ο Μητσοτάκης – «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη

Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζεται η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί στις 19:30 την εναρκτήρια ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Η παρουσία του αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα ανακοινώσει πακέτο παροχών ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που στοχεύει κυρίως στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους ένστολους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χτες στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα συμμετείχε στην παρουσίαση της συνεργασίας της κυβέρνησης με την OpenAI για το πρόγραμμα «AI in Schools». Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της Έκθεσης. Την Κυριακή, στις 12:00, θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Το πακέτο μέτρων

Το κόστος των παροχών που θα ανακοινωθούν φτάνει τα 1,7 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Αυξήσεις στα αφορολόγητα όρια για οικογένειες με 1 έως 3 παιδιά.

Νέος γύρος αυξήσεων για ένστολους από το 2026, πέραν του επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας» που ήδη ισχύει.

Μειώσεις φόρων για εισοδήματα από ενοίκια και ελάφρυνση της φορολογικής κλίμακας.

«Κούρεμα» τεκμηρίων κατά 30% από το 2026 και σταδιακή κατάργησή τους.

Βελτιώσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω αλλαγών στο τεκμαρτό σύστημα.

«Φρούριο» η Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αστυνομικό κλοιό. Περίπου 3.000 αστυνομικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται drones και δύο «Αύρες». Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο, με κλειστούς δρόμους από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Με εντολή της αστυνομίας, από τις 15:00 το Σάββατο θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Η 89η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της σε κλίμα αυξημένης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής προσμονής, με το ενδιαφέρον στραμμένο τόσο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού όσο και στις αντιδράσεις που θα προκαλέσουν.