ΔΕΘ: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για μεσαία τάξη, στεγαστικό και φοροελαφρύνσεις

Οριστικοποιούνται τα μέτρα που θα ανακοινώσει από την ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προσεχές Σάββατο και τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση έχουν ως στόχο τη φοροελάφρυνση της μεσαίας τάξης και τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά.

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς και επικεντρώνονται στο εύρος της απήχησης που θα έχουν οι παρεμβάσεις, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Το συνολικό ύψος του πακέτου υπολογίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης των εσόδων και της πολιτικής περιορισμού της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επταμήνου, το πρωτογενές πλεόνασμα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 7,939 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο του στόχου, ενώ τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά 2,15 δισ. ευρώ.

Η βασική στόχευση των εξαγγελιών παραμένει σταθερή: μειώσεις φόρων με έμφαση στη μεσαία τάξη, στήριξη οικογενειών με παιδιά και παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα.

ΔΕΘ: Αυτά είναι τα μέτρα που «κλειδώνουν»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στο πακέτο που θα ανακοινωθεί στην ΔΕΘ περιλαμβάνονται:

αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για εισοδήματα 20.000 – 40.000 ευρώ, που θα επιφέρουν ελαφρύνσεις και σε χαμηλότερα στρώματα,

αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό τέκνων,

παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών,

κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν το 2016,

εισοδηματική ενίσχυση ενστόλων, με αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Στεγαστική πολιτική

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα της στέγης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κίνητρα για ιδιοκτήτες, διευκολύνσεις για ενοικιαστές και ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί παράταση της αναστολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έως το 2026. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει επισήμως το πακέτο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.