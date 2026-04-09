Βούλα: 12χρονη εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο - Κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία

Σε μία σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Βούλα, όταν διαπίστωσαν πως ένα 12χρονο παιδί είχε επιβιβαστεί σε αστικό λεωφορείο, με άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τον Alpha, όλα άρχισαν όταν το παιδί έφυγε από το σπίτι πηδώντας από το παράθυρο και έγινε αντιληπτό από τους γείτονές του, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αρχές.

Η αστυνομία άρχισε να αναζητά το 12χρονο κορίτσι, όταν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) δέχθηκε τηλεφώνημα από επιβάτες αστικού λεωφορείου το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο «Βούλα - Βουλιαγμένη».

Συγκεκριμένα, οι επιβάτες του μέσου, βλέποντας το κορίτσι, διεπίστωσαν πως είχε χάσει τον προσανατολισμό του καθώς δεν ανταποκρινόταν στις ερωτήσεις τους. Όπως έγινε γνωστό, στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που ακινητοποίησε το λεωφορείο.

Βούλα: Η 12χρονη κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία

Η ανήλικη, μιλώντας στους αστυνομικούς, αποκάλυψε πως ο πατέρας του τη χτύπησε πριν από δύο ημέρες στο μάτι και, λίγες ώρες πριν τη βρουν, τη χτύπησε η μητέρα του στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της 12χρονης συνελήφθη με εισαγγελική εντολή, ενώ σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενεαική βία και αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές.

Το παιδί, αφού εξετάστηκε σε νοσοκομείο Παίδων, φιλοξενείται σε δομή φιλοξενίας.

