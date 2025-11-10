Βορίζια: Με αλεξίσφαιρα γιλέκα η μεταγωγή των κατηγορουμένων της πλευράς Καργάκη

Φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και συνοδεία αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) η μεταγωγή -στο Δικασικό Μέγαρο Ηρακλείου- των τριών κατηγορουμένων της πλευράς Καργάκη για τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στα Βορίζια Κρήτης και για έναν 48χρονο συγγενή τους, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συρροή κι από κοινού.

Η μεταφορά τους έγινε από την πίσω πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου, από την Πλατεία Δασκαλογιάννη, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο επεισόδιο με αφορμή τη συμπλοκή στα Βορίζια.

Βορίζια: Ανοίγουν τα σχολεία παρουσία ψυχολόγων

Παρουσία 20 ψυχολόγων ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζα σήμερα, μερικές ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Από το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, επαναλειτουργούν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, με τη στήριξη διεπιστημονικής ομάδας ειδικών για επιστροφή στην κανονικότητα.

Την άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες, προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχράκη. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

