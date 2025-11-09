Βορίζια: «Ήμασταν ανεξέλεγκτοι, έπρεπε να υπάρχει αστυνομία μόνιμα εδώ», λένε ντόπιοι

Τι λένε οι μόνιμοι κάτοικοι των Βοριζίων για την κατάσταση στο χωριό και τις προσπάθειες για σασμό που «όλο τον χαλούσαν»

Την ώρα που οι έρευνες της Αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια βρίσκονται σε εξέλιξη, κάτοικοι του χωριού, επιμένουν, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία.

Τρεις από τους μόνιμους κατοίκους στα Βορίζια μίλησαν στην κάμερα του MEGA για τη βεντέτα που είχε απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Τρεις μόνιμοι κάτοικοι των Βοριζίων, μίλησαν στην κάμερα του Mega, για την κατάσταση πουεπικρατεί στο χωριό.

«Τη γυναίκα μου τη λένε Καργάκη και εγώ είμαι Φραγκιαδάκης», λέει ένας από τους κατοίκους, τονίζοντας πως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για σασμό στα Βορίζια. «Έχουν γίνει προσπάθειες για σασμό αλλά τον χαλάνε», συμφωνούν και οι τρεις.

«Περίμενα ότι κάτι θα γίνει, γιατί ήμασταν ανεξέλεγκτοι», αναφέρει άλλος κάτοικος, μέλη της οικογένειας του οποίου είχαν τραυματιστεί και έναν νεκρό σε παλαιότερη βεντέτα.

«Μη συνδέετε τα παλιά με τα καινούργια. Αυτό που έγινε το 1955 δεν έχει καμία σχέση με το τωρινό», είπε ένας άλλος που στη βεντέτα του 1955 είχε απώλεια συγγενή του τραυματισμό άλλων μελών της οικογένειάς του.

«Έπρεπε να υπάρχει μόνιμη αστυνομική παρουσία εδώ. Αν έρχονταν από την αρχή, ίσως να είχαμε αποφύγει το κακό», προσθέτει με αγανάκτηση.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, συνεχίζονται.



Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναζητά δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που δεν φέρονται να έχουν εμπλοκή στο επεισόδια. Η αστυνομία ωστόσο τους αναζητεί για τη μαρτυρία τους αλλά και για τη δική τους προστασία, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.