Βόρεια Κυνουρία: Νεκροί δύο εργαζόμενοι από ηλεκτροπληξία

Τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς, σημειώθηκε πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας στη Βόρεια Κυνουρία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 15:45 το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στο παραλιακό τμήμα της Βόρειας Κυνουρίας, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους όταν όχημα τύπου «παπαγαλάκι», κατά την προσπάθειά του να μετακινήσει βαρέως τύπου ελαστικά σε βουλκανιζατέρ της περιοχής, προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, με τους δύο άνδρες να μεταφέρονται χωρίς τις αισθήσεις τους στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία ταυτότητάς τους δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο που προκλήθηκε η επαφή με τα καλώδια υψηλής τάσης και στις συνθήκες ασφαλείας στον χώρο εργασίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

