ΕΛΛΑΔΑ
Πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα στη Βάρη με τους δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στη Βάρη

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία έχασαν δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 39 και 21 ετών, σε εργατικό δυστύχημα που καταγράφηκε στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (19/2) σε διαμέρισμα της Βάρης.

Σύμφωνα με το Mega, οι εργασίες στο διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, στη Βάρη, βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο χθες, Τετάρτη, κατέφτασε στο κτίριο το ειδικό γερανοφόρο όχημα για τη μεταφορά υλικών.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο γερανός προσπαθούσε να μεταφέρει στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας που εκτελούνταν οι εργασίες, αλουμίνια. Οι δύο εργάτες πήγαν να πάρουν τα υλικά της ανακαίνισης, όμως το γερανοφόρο είχε ακουμπήσει σε ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Η διακομιδή τους στο Ασκληπιείο Βούλας ήταν άμεση, ωστόσο αυτό που προκαλεί ερωτηματικά στις αρχές είναι ότι, παρόλο που το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, η επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. έγινε στις 05:00 το απόγευμα από συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των εργαζομένων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

