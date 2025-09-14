Βόλος: Άνδρας πέταξε σφυρί στην πρώην σύζυγό του μετά από καβγά

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο, όταν ένας άνδρας πέταξε σφυρί στην πρώην σύζυγό του.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής, επί της οδού Επιγόνων στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, ανάμεσα σε ένα πρώην ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι βρίσκεται σε αντιπαράθεση εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο με καυγάδες αλλά και ασφαλιστικά μέτρα.

Σήμερα παρά τα περιοριστικά μέτρα εναντίον της, η γυναίκα πήγε στο σπίτι του πρώην συζύγου της και ξεκίνησαν να λογομαχούν και να καυγαδίζουν.

Τότε κατά τις ίδιες πληροφορίες, άνδρας βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και το πέταξε προς το μέρος της, χωρίς ωστόσο να την πετύχει. Έπειτα την χτύπησε, με τη γυναίκα να καταλήγει στο έδαφος τραυματισμένη στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι της περιοχής, ακινητοποιώντας τον άνδρα και καλώντας την αστυνομία. Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης με επικίνδυνο μέσο.