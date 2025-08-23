Βόλος: Ανήλικος οδηγός μηxανής παρέσυρε και εγκατέλειψε 8χρονο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και στη συνέχεια εγκατάλειψη 8χρονου, σημειώθηκε στον Βόλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένας ανήλικος οδηγός μηχανής, παρέσυρε τον 8χρονο, καθώς βρισκόταν πεζός.

Ο οδηγός μετά το ατύχημα, εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλο για τον εντοπισμό του.

Ο 8χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Βόλου, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν την Παρασκευή τον ανήλικο οδηγό, στα όρια του αυτοφώρου, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του και ιδιοκτήτης της μηχανής.

Με πληροφορίες από voria.gr

