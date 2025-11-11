Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε I.X

Ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία, ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε I.X. στη Βοιωτία.

Πρόκειται για κάτοικο Χαλκίδας, ο οποίος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές στην Ελλάδα.

Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει πως βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του στη Θήβα και τον ενημέρωσε, ότι σκόπευε να μεταβεί στα Βίλια και να επιστρέψει. Αυτό δεν συνέβη. Το θύμα φέρεται να άφησε το αυτοκίνητό του στα Βίλια και να συνέχισε με τα πόδια, για να επιβιβαστεί στη συνέχεια, σε άλλο αυτοκίνητο. Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά, ότι ο άνδρας φέρεται να είχε κανονίσει συνάντηση με άγνωστο μέχρι ώρας πρόσωπο.

Κυνηγός, ο οποίος βρισκόταν σε δύσβατο και σχεδόν εγκαταλελειμμένο δρόμο, είδε το όχημα και κάλεσε τις αρχές. Πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταδίδουν ότι βρέθηκε δεμένος πισθάγκωνα και πιθανότατα με σημάδια πυροβολισμού, πισώπλατα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό του άνδρα εντός του οχήματος, η οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν στο σημείο τουλάχιστον δύο 24ωρα πριν βρεθεί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι: «Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική αστυνομία με κάποιο αδίκημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλλοδαπό» και τόνισε ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ο θάνατός του να προήλθε από εγκληματική ενέργεια, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας εστιάζουν στο ποιοι θα μπορούσαν να θέλουν να του αφαιρέσουν τη ζωή. Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες, καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα, εάν ο άνδρας ήταν ζωντανός όταν κάηκε.

