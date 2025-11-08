ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία στη Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε τουλάχιστον 48 ώρες μετά

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν αρχικά να ταυτοποιήσουν τη σορό και έπειτα να προχωρήσουν στον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την απανθρακωμένη σορό που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο, σε απομονωμένη περιοχή στη Βοιωτία.

Τουλάχιστον δύο 24ωρα βρισκόταν εκεί, προτού εντοπιστεί, λένε οι αστυνομικές αρχές, την ώρα που προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη σορό, η οποία, υπενθυμίζεται πως ήταν δεμένη με χειροπέδες.

Οι αρχές εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, η σορός εντοπίστηκε από έναν κυνηγό που έτυχε να περνά από το σημείο. Τόνισε πως πρέπει πρώτα να γίνει η ταυτοποίηση της σορού και έπειτα η έρευνα να εστιάσει στο ποιος ή ποιοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε αυτήν την εγκληματική ενέργεια.

