Βιολάντα: Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - «Δεν γνώριζα τον κίνδυνο»

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» οδηγείται σήμερα στις φυλακές Τρικάλων, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθεί προφυλακιστέος για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/2) και διήρκησε σχεδόν πέντε ώρες, επιχείρησε να αποδώσει τις ευθύνες σε τρίτους.

Συγκεκριμένα, επέρριψε την ευθύνη σε όσους εκπόνησαν τις μελέτες και τα τοπογραφικά σχέδια, στους εργολάβους που υλοποιούσαν τα έργα, καθώς και στους ειδικούς που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες, χωρίς –όπως είπε– να εντοπίσουν τη διαρροή προπανίου στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος από το τραγικό συμβάν και την απώλεια των πέντε εργαζομένων του. Υποστήριξε ότι αγνοούσε την ύπαρξη κινδύνου, σημειώνοντας μάλιστα πως στον συγκεκριμένο χώρο έπαιζαν και τα παιδιά του.

Βιολάντα: «Δεν είναι δυνατόν να έχω γνώση όλων των τεχνικών ζητημάτων»

Παράλληλα, ανέφερε ότι ως επικεφαλής μιας μεγάλης επιχείρησης με σημαντικό κύκλο εργασιών δεν ήταν δυνατόν να έχει γνώση όλων των τεχνικών ζητημάτων. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, είχε αναθέσει την ευθύνη σε συνεργάτες του, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους, στους οποίους είχε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Τόνισε επίσης ότι προτίθεται να στηρίξει οικονομικά και ηθικά τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 20:30, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, καθώς δεν κρίθηκαν πειστικές οι εξηγήσεις που έδωσε.

Η απολογία του προκάλεσε αρκετά ερωτήματα στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε τις ίδιες ερωτήσεις σε διαφορετική μορφή, χωρίς όμως να λάβει νέες απαντήσεις.

Φίλος του ιδιοκτήτη, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, είχε δηλώσει πως εκείνος δεν είχε σαφή εικόνα για το τι είχε συμβεί και ότι είχε δώσει πλήρη εξουσιοδότηση στους συνεργάτες του για τη διενέργεια των μελετών και των εργασιών.