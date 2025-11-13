Βεντέτα στα Βορίζια: «Δεν έχει καμία σχέση», δήλωσε η δικηγόρος του 23χρονου που κατηγορείται για την έκρηξη

Η δικηγόρος του 23χρονου που κατηγορείται για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια, που προηγήθηκε του αιματηρού επεισοδίου, ισχυρίζεται, ότι ο πελάτης της «δεν έχει καμία σχέση» με την κατηγορία.

Ο 23χρονος, που συνελήφθη την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί. Όπως σημείωσε σε δηλώσεις της η δικηγόρος, ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, μεταξύ άλλων και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου. Όπως ξεκαθάρισε κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμη και μέλη της άλλης οικογένειας που έχει εμπλακεί στο περιστατικό (της 56χρονης νεκρής από τους πυροβολισμούς) σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνο το βράδυ, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, βρισκόταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», υπογράμμισε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν είχε ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης, στο ένταλμα που έχει εκδοθεί γίνεται λόγος και για δεύτερο άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου νεκρού από το μακελειό στα Βορίζια.

Η εμπλοκή στην έκρηξη, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε μετά από πληροφορίες, οπτικό και λοιπό προανακριτικό υλικό.

Βεντέτα στα Βορίζια: Η σύλληψη του 23χρονου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο νεαρός είναι ανιψιός του 39χρονου Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα της ένοπλης συμπλοκής που συγκλόνισε την Κρήτη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι η ταυτοποίηση του υπόπτου προέκυψε έπειτα από αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και άλλων στοιχείων της προανακριτικής έρευνας. Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου με την κατηγορία της κατασκευής και τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού.

Η υπόθεση θεωρείται κομβική για την πλήρη εξιχνίαση των γεγονότων που οδήγησαν στο πρόσφατο αιματοκύλισμα, καθώς η έκρηξη σε σπίτι του χωριού φέρεται να αναζωπύρωσε παλιά βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνέδραμαν στη βίαιη κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

