Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, κάτω»

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, στο Χαλάνδρι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το συμβατικό όχημα της Ασφάλειας να σταματά μπροστά από το ΙΧ και να ζητά από τους ανήλικους να κατέβουν από το όχημα.

Ένας αστυνομικός φώναξε από τον ασύρματο στον οδηγό «σβήσε το όχημα», ζητώντας του να βγει έξω. Μόλις το ΙΧ ακινητοποιήθηκε, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κινήθηκαν προς την πλευρά των νεαρών και τους έβγαλαν από το αυτοκίνητο.

Τους φώναξαν «κάτω, κάτω» και στη συνέχεια τους πέρασαν χειροπέδες.

Σημειώνεται πως κατόπιν ελέγχου στους ανήλικους και στο αμάξι, οι αστυνομικοί εντόπισαν το κουζινομάχαιρο που είχε μαζί του ο ανήλικος συλληφθείς και φίλος του γιου του βουλευτή.

Χαλάνδρι: Για τρία πλημμελήματα διώκονται οι δύο ανήλικοι

Υπενθυμίζεται πως ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι καθώς οδηγούσαν επικίνδυνα.

Θα οριστεί ρητή δικάσιμος ενώ κατηγορούνται για τρία πλημμελήματα κατά περίπτωση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τα αδικήματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο είναι:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

απείθεια,

οπλοφορία.

Χαλάνδρι: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα» δήλωσε ο Κατρίνης

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους», σημειώνει ο Μιχάλης Κατρίνης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές».

«Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση», προσθέτει.

