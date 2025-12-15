Ηράκλειο: «Εντοπίστηκε ίχνος του αγνοούμενου γιατρού» είπε ο επικεφαλής του Silver Alert

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης, επικεφαλής του Silver Alert, μίλησε στο Mega για την υπόθεση του αγνοούμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος αγνοείται επί μία εβδομάδα.

Ο κ. Κουρούκλης, μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε πως έχουν εντοπιστεί ίχνη του 33χρονου γιατρού και οι έρευνες των αρχών έχουν επικεντρωθεί πλέον στην πόλη των Χανίων: «Η Υπηρεσία Silver Alert σε συνεργασία με το Επιστημονικό Ινστιτούτο SI 21 της Γενεύης διαθέτει, πλέον, μία μοναδική παγκοσμίως τεχνολογίας, που μπορεί να βρίσκει ανθρώπους ζωντανούς ή νεκρούς. Αυτή η τεχνολογία, για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας και στην περίπτωση του γιατρού».

«Ήδη οι γονείς είναι ενημερωμένοι, ήδη η μητέρα συνεργάζεται στις έρευνες και είναι μέσα στα Χανιά. Χθες τον βράδυ τον εντόπισε το σύστημα κάπου κοντά στο Λιμάνι της Σούδας και στη συνέχεια, σήμερα από το μεσημέρι και μετά, πέρασε μέσα στην πόλη των Χανίων» ανέφερε ο κ. Κουρούκλης.

«Είναι ήδη ενήμερη η αστυνομία και η μητέρα του βρίσκεται στα Χανιά. Η δική μας ομάδα είναι σε ετοιμότητα, ο άνθρωπος περπατάει πάρα πολύ γρήγορα και πιστεύουμε πως μέχρι το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο» κατέληξε ως προς την πορεία των ερευνών.

Ηράκλειο: «Μου είπε δεν είμαι καλά και μετά εξαφανίστηκε» υποστηρίζει ο πατέρας του 33χρονου

Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο πατέρας του γιατρού ανέφερε πως τον απασχολούσε ένα προσωπικό πρόβλημα, ενώ είχε και κάποια επαγγελματικά θέματα.

«Την περασμένη Κυριακή με πήρε ο γιος και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελα να πάω. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα, εγώ το πρωί μιλήσαμε και 11 η ώρα το βράδυ ήμουν εκεί», ανέφερε αρχικά.

«Πήγα και δεν τον βρήκα, τον έψαξα και μετά πήρα την αστυνομία για να δηλώσω εξαφάνιση και έχει ξεκινήσει έρευνες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και αγωνιούμε. Εγώ έχω γυρίσει και έχει πάει η μητέρα του εκεί και συνεχίζει να ψάχνει», συνέχισε.