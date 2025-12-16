Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση για τα μπλόκα - Η ημέρα που αποφασίζουν πώς θα κινηθούν

Κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Αγρότες: Πορεία διαμαρτυρίας αγροτών στα Ιωάννινα

Πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Ιωαννίνων πραγματοποίησαν στις 18:30 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ.

Οι αγρότες παρέταξαν τρακτέρ αγροτικά μηχανήματα και φορτηγά εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Στο πλευρό τους το Εργατικό Κέντρο, φορείς, φοιτητές και άλλα σωματεία εργαζομένων, εκφράζοντας την υποστήριξη στον αγώνα τους.

Ανάλογη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Οι αγρότες απέκλεισαν την είσοδο για νταλίκες στον χώρο, ανοίγοντας το μπλόκο μετά από 2 ώρες.

Αγρότες: Έκλεισαν τον Μπράλο για δύο ώρες

Επίσης, σε δίωρο αποκλεισμό όλων των βοηθητικών δρόμων αλλά και του επαρχιακού δικτύου προχώρησαν στις 3 μμ, οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία.

Οι αγρότες μαζί με εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο της Λαμίας που βρέθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν όλες τις διαβάσεις με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού αλλά και επαρχιακού δικτύου.

Η Τροχαία έχει ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας σε περιφερειακούς δρόμους αφού είναι αδύνατον με το συγκεκριμένο αποκλεισμό να οδηγηθούν τα οχήματα που κινούνται απο Λαμία προς Αθήνα και αντίστροφα σε διάφορες παρακάμψεις.

Παρόμοιες κινήσεις έκαναν και οι αγρότες στην περιοχή της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας ενώ σήμερα για τις 6 μμ είχε οργανωθεί παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

