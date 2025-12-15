ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Στέφανος Τσιτσιπάς: Το νέο αίτημα των δικηγόρων του - Τι προκάλεσε καθυστέρηση στη διαδικασία

Οι δικηγόροι του επανέλαβαν ότι δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα

Φωτ. αρχείου: Getty Images
Το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι του Στέφανου Τσιτσιπά κατέθεσαν αίτηση θεραπείας, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης.

Σε αυτήν αναφέρουν πως ο τενίστας άργησε να πατήσει το link από τον gov.gr σχετικά με την ενημέρωση για την υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος του Τσιτσιπά

Οι δικηγόροι υποστήριξαν εκ νέου πως δεν ήταν εκείνος που οδηγούσε

Ο δικηγόρος του, Ελευθέριος Μανουσάκης, δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, μίλησε στο Live News.

«Το αίτημά μας έχει σκοπό να καταδείξει ποιος ήταν ο πραγματικά υπαίτιος για την παράβαση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε από τον νόμο μία συγκεκριμένη προθεσμία να εισφέρει στις αρχές μία υπεύθυνη δήλωση».

«Τα στοιχεία που θέσαμε στη διάθεση των αρχών αποδεικνύουν ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν ο πραγματικός παραβάτης, αλλά στη θέση του ήταν ο πατέρας του που το δήλωσε και από την πρώτη στιγμή», ανέφερε ο Μανουσάκης.

Όπως συμπλήρωσε, «Όσο κι αν ακούγεται τρομερό, έχει δίπλωμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς», χωρίς ωστόσο να αναφέρει αν αυτό προέρχεται από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

«Ας κατανοήσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία πήρε μία διάσταση επιεδή ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς», πρόσθεσε.

