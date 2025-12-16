Καρυστιανού για κόμμα: «Πιθανότατα θα γίνει» - «Δεν μας αφορά η πολιτική» απαντούν συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για νέο κόμμα.

Στο ενδεχόμενο να μπει στην πολιτική μέσα από ένα νέο κόμμα, όπως και για την επικείμενη δίκη για τα Τέμπη αλλά και την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας χθες, Δευτέρα 15/12, στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης η οποία έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είπε ότι «εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν».

Πρόσθεσε ότι «είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

«Ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό θα αλλάξει με αλλαγή του πολιτικού συστήματος, το υπάρχον είναι τόσο σαθρό που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της» είπε στο Kontra Channel, λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη τοποθέτησή της στον ΣΚΑΙ.

Στην ερώτηση αν η ίδια θα είναι μπροστά απάντησε: «Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» ενώ σε νέα ερώτηση για το αν το κίνημα αυτό θα πάρει τη μορφή κόμματος η Μαρία Καρυστιανού άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Πιθανότατα ναι αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μια εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες».

Ωστόσο ξεκαθάρισε σε ερώτηση για ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, πως «δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλαιό σύστημα δεν μας αφορά. Μιλάω για πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τη διάθεση το όραμα και την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα είμαι εκεί».

Μαρία Καρυστιανού: Αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη

Απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού και στην κίνησή της για δημιουργία κόμματος στέκονται με ανακοίνωσή τους συγγενείς των θυμάτων στην τραγωδία των Τεμπών.

Ακολουθεί η δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους ''συνεργάτες'' της και τα ''επιτελεία'', που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ.

Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης, αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, που, αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία. Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών».

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

Μαρία Καρυστιανού: Νέες δηλώσεις μετά τις αντιδράσεις

Σε νέες της δηλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στα σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει τα ηνία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, έθεσε ως βασική προϋπόθεση την απομάκρυνση από το παλαιό πολιτικό σύστημα, επιβεβαιώνοντας πάντως, την πρόθεσή της να στηρίξει ενεργά τη μετεξέλιξη της κοινωνικής αντίδρασης σε πολιτικό φορέα.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το αν η ίδια σκοπεύει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού ήταν: «Αυτό είναι μια συλλογική κίνηση, ένα κίνημα πολιτών, και δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτης. Μόνο του θα υποδείξει ποιον θέλει αρχηγό. Δεν θέλουμε πολιτικά πρόσωπα, αλλά άφθαρτους που μπορούν να δώσουν λύση. Το πιο βασικό είναι να μην προέρχονται από κομματικό σχηματισμό».

«Εγώ αυτό που είπα και το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες είναι ότι στηρίζω αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, ένα μεγάλο κίνημα των πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά», ανέφερε η ίδια, συμπληρώνοντας: «Προφανώς και το στηρίζω. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιο τρόπο μπορώ προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και αν οργανωθεί σωστά, γιατί τα στάνταρντ είναι πολύ υψηλά και αυστηρά, θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα, βεβαίως να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές και καινούριο να έχουν μια επιλογή».

